Inter, Zhang: "Vogliamo trattenere i migliori e acquistare altri talenti. Conte? Lavoro enorme"

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha rilasciato un'intervista al Financial Times. Queste le sue parole: "Da quando l’Inter è stata acquistata da Suning, il club ha subito una grande trasformazione. Innanzitutto, le nostre prestazioni in campo. In secondo luogo, il nostro valore commerciale e di marketing. Dalle nostre piattaforme digitali puoi vedere che i numeri sono doppi o tripli di un paio d’anni fa…quindi è logico che anche il nostro valore per gli sponsor come club stia aumentando. Per l’Inter, in quanto uno dei club più importanti al mondo, devi fare del tuo meglio per vincere. Non vogliamo vendere i nostri giocatori di talento ma vogliamo attrarre i migliori talenti da tutto il mondo".

Cosa pensa del momento della squadra?

"A stagione in corso è difficile tracciare un bilancio, ci sono momenti positivi e altri negativi. È normale, è ciò che appassiona i tifosi. Rispetto al passato stiamo facendo grossi passi in avanti, il nostro allenatore e la nostra squadra stanno facendo un lavoro enorme, è sotto gli occhi di tutti. I nostri tifosi e anche i nostri avversari si sono accorti che il nostro club sta crescendo ed è sempre più forte".

Come state vivendo l'emergenza Coronavirus?

"Non sono preoccupato del fatto che le partite a porte chiuse possano influenzare le prestazioni della squadra. L’unica cosa che mi preoccupa è la salute pubblica e preservare le persone dai possibili rischi che si corrono partecipando a eventi sportivi con tanti spettatori".