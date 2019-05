© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport il futuro di Antonio Conte non sarà alla Juventus. Nessun contatto tra i bianconeri e l'ex ct, soprattutto nessuna chiamata chiarificatrice con Agnelli.

Inter in pole - I nerazzurri invece hanno avuto molti contatti con l'allenatore salentino e in questo momento sono nettamente in vantaggio per il suo ingaggio. Le prossime ore saranno decisive, anche se in questo momento Conte è molto più vicina al Suning Center rispetto alla Continassa.