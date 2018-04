Intrigo Emre Can, Juve pista calda ma la corsa non è finita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro di Emre Can, centrocampista tedesco in scadenza di contratto col Liverpool. I reds - si legge - non hanno ancora perso le speranze per ciò che concerne il rinnovo di contratto, ma intanto c'è da registrare il duello a distanza tra Juventus e Bayern Monaco.