Inzaghi, il migliore della nuova generazione. La Juve può aspettare

IL TREND - Tra gli allenatori della nuova guardia è senza dubbio quello da monitorare con maggiore attenzione. Confermato sulla panchina della Lazio quasi per caso meno di due anni fa, dopo il clamoroso dietrofront di Bielsa, Simone Inzaghi ha dimostrato una capacità non comune di riuscire a preparare la partita sfruttando le debolezze degli avversari senza snaturare di partita in partita l'identità tattica di una squadre che è sempre costruita per vincere.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Lo scorso giugno ha rinnovato il contratto con la Lazio fino a giugno 2020. Un importante riconoscimento per un allenatore che ha sposato a pieno il progetto biancoceleste e non considera affatto concluso il suo progetto nella Capitale.

Nel recente passato, quando la posizione alla Juve di Allegri è stata messa in discussione, per la successione a Torino del tecnico livornese s'è fatto il suo nome, ma in questo momento il club campione d'Italia è convinto e sicuro di andare avanti col suo allenatore. E la Lazio col suo.

Contratto fino al 2020

Stipendo 1.3 milioni di euro netti a stagione

Permanenza: 90%