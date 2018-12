Inzaghi: "Luis Alberto? Si può essere decisivi entrando dalla panchina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato di Luis Alberto: "Gli ho fatto i complimenti per come è entrato in campo nell'ultima gara. Dopo il Milan ha avuto un problema che lo ha rallentato, voleva esserci col Chievo ma abbiamo preferito non rischiarlo. A volte secondo me i giocatori possono essere decisivi anche entrando dalla panchina e l'esempio è proprio la gara con la Samp".