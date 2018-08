Inzaghi stecca la prima, tra punti interrogativi e continuità col passato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è stato l'esordio che Pippo Inzaghi sognava, non è stata la prestazione che il pubblico del Dall'Ara si aspettava per dimenticare definitivamente gli ultimi mesi travagliati della scorsa stagione, costati la panchina a Roberto Donadoni. Uno scivolone troppo simile a quelli del passato, per contenuti (scarsi) e punti interrogativi disseminati nell'arco dei 90'. La sconfitta contro la SPAL, però, può solo servire al Bologna per crescere e migliorare soprattutto in avanti, dove sono emerse le maggiori lacune.

SuperPippo le ha provate tutte, ma nessuno dei suoi attaccanti è riuscito a essere incisivo come avrebbe voluto. Il tecnico piacentino spera che non si ripresenti la stessa maledizione che condizionò la sua precedente esperienza in massima serie, quella sulla panchina del suo Milan. Adesso dovrà essere bravo a trasmettere alla squadra le indicazioni e le motivazioni giuste per dimenticare subito questa falsa partenza. A Venezia ha fatto la gavetta, dimostrando di avere la stoffa necessaria per allenare ad alti livelli; quello di Bologna è l'ambiente ideale per consacrarsi e lavorare con serenità, ma dovrà cambiare marcia in fretta.