Inzaghi sulla tragedia di Genova: "Minuto di silenzio non sufficiente"

Continuano le reazioni dei vari allenatori sulla decisione della Lega di rinviare due partite e non tutta la prima giornata di Serie A dopo la tragedia di Genova. Anche Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha commentato nella sua conferenza stampa di oggi: "Non ci sarebbe stato nessun problema a fermarsi ma non decido io. Osserveremo un minuto di silenzio ma penso che non sarà sufficiente visto che siamo tutti colpiti da quello che è successo".