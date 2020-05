#iorestoacasa - TMW consiglia: "Good vs Evil", quando Cantona bucò Satana

La sfida tra bene e male si gioca nel Colosseo, in un'atmosfera assolutamente infernale. Una sorta di Space Jam in salsa calcistica, dove la squadra dei terrestri - composta da Paolo Maldini, Eric Cantona, Patrick Kluivert, Luis Figo, Manuel Rui Costa, Jorge Campos, Ronaldo, Thomas Brolin, Edgar Davids e Ian Wright - affronta una formazione di demoni, capitanata dal portiere Lucifero. Non è un film, ma una pubblicità di un minuto e mezzo girata dalla Nike nel 1996. Sembra mettersi male per i nostri eroi, sovrastati sul piano fisico e soprattutto della cattiveria dai tremendi avversari, ma un recupero di Paolo Maldini in scivolata fa suonare la carica. Il pallone, alla fine, arriva tra i piedi del numero 7 del Manchester United, che si alza il colletto della maglia (gesto diventato iconico), esclama il famoso Au revoir e buca letteralmente il Diavolo, salvando così il mondo.