iorestoacasa - TMW consiglia: "I ribelli degli stadi. Una storia del movimento ultras italiano"

Dalle origini del tifo, nato quasi contemporaneamente alla diffusione del calcio in Italia, passando per l'influenza del '68 e delle culture politiche del periodo, l'esplosione negli gli anni '80 e '90 e poi il declino dell'ultimo ventennio complice una repressione sempre più forte, i costi sempre più alti e l'influenza dei nuovi media. “I ribelli degli stadi” di Pierluigi Spagnolo è il racconto, allo stesso tempo rigorosamente storico e passionale, del movimento ultras in Italia.

Quel movimento troppo spesso vittima di etichette negative (facinorosi, violenti, teppisti, padroni del calcio ecc) da parte di chi non lo capisce fino in fondo, ma che fa parte integrante della storia calcistica del nostro paese nel bene e nel male. Un movimento che da oltre quarant'anni è mezzo di aggregazione e passione per i giovani dello stivale, un movimento controculturale duraturo seppur mutevole nelle forme e nelle sue espressioni. Questo libro è un viaggio per comprenderlo più a fondo – o conoscerne momenti ed episodi fondamentali – abbandonando i pregiudizi diffusi e riuscendo a vedere la sua anima più genuina. Un movimento variegato, multiforme formato da uomini e donne accomunati dall'amore per la propria squadra e la propria città.