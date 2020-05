#iorestoacasa - TMW consiglia: "Questa pazza fede", il viaggio di Parks nella curva dell'Hellas

Un anno vissuto a stretto contatto con la tifoseria dell'Hellas Verona, anno 2000, su e giù per l'Italia da Bari, prima giornata di campionato con 1700km sparati in un sabato di settembre, passando per Udine, Reggio Calabria, Vicenza e poi Torino, Milano e Roma. È il viaggio che Tim Parks, giornalista e docente inglese trapiantato da quasi 40anni in Italia, racconta in uno dei suoi libri più famosi: “Questa pazza fede”.

Parks decide infatti in quella stagione, iniziata con una campagna acquisti sotto tono, la contestazione all'allora proprietario Pastorello e l'ascesa dei rivali del Chievo, di seguire in prima persona la squadra scaligera assieme ai suoi tifosi per raccontare da dentro la passione che muove tante persone a seguire, sobbarcandosi anche viaggi infiniti e nottate in bianco, la propria squadra del cuore. Un libro dove si descrive tutto, dagli insulti ai cori sarcastici, dalla goliardia alle dediche alla mamma mostrando anche un'umanità che troppo spesso resta nascosta nelle narrazioni mainstream. Un libro in cui emergono le contraddizioni di un mondo ancora legato al calcio romantico di una volta, ma allo stesso tempo legato ai tempi moderni, dove non mancano riferimenti letterali e filosofici alti e in cui l'autore riesce a far emergere il senso d'appartenenza a una curva come alternativa all'isolamento e all'individualismo a cui il mondo moderno spesso tende a portarci.