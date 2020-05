#iorestoacasa - TMW consiglia: un derby indimenticabile per il Milan. E per Gianni Comandini

Diciannove anni fa andava in scena una delle serate più memorabili nella storia del Milan, seppur in un campionato che regalò poche gioie ai tifosi rossoneri. Uno 0-6 nel derby contro l'Inter che rappresenta lo scarto più ampio nella storia della sfida fra le due squadre meneghine da quando esiste la Serie A a girone unico (ovvero dal 1929/30). Una serata storica non solo per i tifosi del Milan, ma anche per l'allora centravanti rossonero Gianni Comandini che andò a segno due volte in meno di 20 minuti dando il via alla goleada. Due reti che restarono le uniche nell'avventura del centravanti romagnolo in quella che doveva essere l'anno della consacrazione dopo le ottime stagioni con Cesena e Vicenza e invece rappresentò l'inizio del declino culminato col ritiro nel 2005 a neanche 30anni.

