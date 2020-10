Ipotesi bolla? Juric: "Può essere una soluzione. Se il calcio si ferma per tanti club è la fine"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato della possibilità di chiudersi in una bolla stile NBA nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa: "Viviamo una situazione difficilissima a livello economico. Se il calcio si ferma per tante società è la fine, perché non ci sono introiti. Bisogna fare il possibile perché il calcio vada avanti, finché non si trova una soluzione a livello sanitario. Anche se questo dovesse significare andare in una bolla".