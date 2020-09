Irregolarità nell'esame di italiano di Suarez. Cantone: "Scoperto mentre indagavamo su altro"

vedi letture

Raffaele Cantone ai microfoni di 'Radio Capital' ha commentato l'apertura di una indagine per l'esame di italiano svolto la scorsa settimana da Luis Suarez per l'ottenimento della certificazione livello B1. Le indagini sono aperte perché dai primi accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che la prova d'esame è stata preventivamente concordata con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa.

"Non mi faccia dire cose che non posso dire, la situazione è quella scritta nel comunicato. Il sequestro di questa mattina arriva al termine di indagini in corso da tempo e che casualmente hanno incrociato la vicenda di Suarez", ha detto il Procuratore Capo di Perugia. Suarez al momento non risulta indagato.