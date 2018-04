Italia, Ancelotti vicino al sì: guadagnerà 6 milioni grazie alla Puma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da La Repubblica, Carlo Ancelotti ha nettamente superato Roberto Mancini nella volata per sedere sulla panchina della Nazionale. L'allenatore ancora sotto contratto con il Bayern Monaco è sempre stato il preferito del presidente del CONI Giovanni Malagò e ora è più vicino all'intesa con la Federazione. Per convincerlo interverrà nuovamente lo sponsor tecnico Puma che porterà il budget annuale per il commissario tecnico a 6 milioni netti, contro gli 8 che percepiva in Baviera. Un intervento simile a quello usato per portare Antonio Conte a Coverciano. L'annuncio potrebbe arrivare prima del famoso 20 di maggio, ovvero prima della fine della Serie A.