Italia, Balotelli terzo marcatore in attività. De Rossi primo, poi Gila

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nuovo corso azzurro riparte dagli attaccanti. Una buona notizia per Roberto Mancini, chiamato a risolvere, tra i tanti, anche il problema della fase offensiva e dell'assenza di un vero e proprio trascinatore. E non è un caso che il primo gol della nuova gestione sia arrivato da Mario Balotelli, che aveva già dimostrato in passato di poter essere importante per la Nazionale. Dopo quattro anni SuperMario è tornato tra i convocati e ha sbloccato la sfida contro l'Arabia Saudita, realizzando il suo quattordicesimo centro con la maglia dell'Italia. L'ex centravanti di Milan, Inter, Manchester City e Liverpool è il terzo marcatore in attività, alle spalle di Daniele De Rossi (21 reti) e Alberto Gilardino (19). Andrea Belotti, anche lui a segno nell'amichevole disputata a San Gallo, arriva a quota cinque, superando Lorenzo Insigne e mettendo nel mirino Ciro Immobile, che invece è fermo a sette realizzazioni. Cassano (10), Pellé (9), Giuseppe Rossi (7) ed Eder (6) sono gli altri giocatori in attività ad aver trovato con più frequenza la via della rete. Il Mancio dovrà scegliere a chi affidarsi per puntare al prossimo Europeo.