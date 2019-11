Italia, Barella: "Credo che Conte sia contento. Sia per me che per Biraghi"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Italia andato a segno nella debordante vittoria azzurra per 9-1 contro l'Armenia, ha così parlato a Rai Sport a fine partita: "Sono felice per il gol ma soprattutto per i compagni e chi ha esordito oggi e trovato il gol. Siamo un bellissimo gruppo, ci stiamo divertendo e vogliamo continuare così. Il pubblico ci mostra sempre affetto, e questa era la cosa più importante e difficile".

Sta trovando confidenza sempre più confidenza con il gol, no?

"Speriamo, ma non lo diciamo!"

Conte sarà arrabbiato che gioca così spesso?

"No, penso che il mister sia contento sia per me che per Biraghi anche perché queste sono esperienze internazionali che ci servono".

Quanto manca rispetto alle più grandi?

"Siamo un gruppo più giovane degli altri, abbiamo meno esperienza ma magari la spensieratezza ci porterà a fare qualcosa di grande, e magari ci aiuteranno anche quelli più esperti".