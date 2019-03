© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino della nazionale italiana, Cristiano Biraghi, ha parlato della sfida contro la Finlandia. "È una squadra nordica, rognosa, storicamente abbiamo fatto fatica. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita, cercheremo di fare risultato perché partire con il piede giusto è fondamentale". Una parola anche sul gol alla Polonia, in Nations League. "È stato importante per la squadra, che è quello che conta. Poi c'è la gioia personale, è importante vincerla , quella gara, per salvarci, al di là del gol arrivato così, alla fine. Il risultato giusto era la vittoria, poi a livello personale... non faccio molti gol, farne uno così è stato ancora più emozionante"