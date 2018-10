Italia, Bonucci: "Barella già leader, seppur giovane. Sarà uno dei pilastri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, il difensore della Nazionale e della Juventus - Leonardo Bonucci - ha parlato anche di due elementi in particolare della gruppo azzurro, il compagno di squadra in bianconero Bernardeschi e il centrocampista Barella del Cagliari: "Bernardeschi ha fatto una crescita impressionante lo scorso anno, sta continuando in questi mesi. Mi ha impressionato, lo avevo visto in Nazionale, ora l'ho trovato alla Juventus e sta diventando un uomo. Barella? Lo vedo pronto, con il Cagliari trascina da solo la squadra. È un leader, seppur giovane. Gli va dato il tempo di crescere e di sbagliare. Serve il giusto tempo. Ma come detto per Bernardeschi credo sarà uno dei pilastri".