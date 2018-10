Italia, Bonucci: "Il problema del gol? Qui la maglia ha un peso differente"

Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, il difensore della Nazionale e della Juventus - Leonardo Bonucci - ha parlato anche della scarsa propensione al gol degli attaccanti con la maglia dell'Italia: "Non ci sono mai stati bomber con tantissimi gol, in Nazionale. C'è chi arriva a 50-60 gol, in Italia è Gigi Riva con 35, se non sbaglio. La tradizione dice così, poi in quest'ultimo periodo sono girati molti attaccanti. Trovarne uno che ne faccia 20 in 20 partite è difficile. La Nazionale è una cosa diversa, la maglia ha un peso differente".