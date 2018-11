Italia, Bonucci: "Questa maglia è unica, ogni tanto lo si dimentica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus e dell'Italia Leonardo Bonucci, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha commentato così il pari di ieri sera col Portogallo: "Volevamo vincere, non ci siamo riusciti, ma si cresce attraverso risultati come questi, ed è il nostro obiettivo. Ciò che conta è non perdere entusiasmo e fiducia. Indossare questa maglia è una cosa unica, questa maglia è unica. Ogni tanto lo si dimentica".