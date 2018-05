Italia-Buffon, non è finita. Il ct Mancini: "Vuole continuare a giocare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'avventura di Gianluigi Buffon tra i pali della Nazionale potrebbe proseguire. A sorpresa, il commissario tecnico Roberto Mancini s'è così espresso sulla questione in conferenza stampa: "Ci ho parlato al telefono, mi ha spiegato la sua intenzione, vuol continuare a giocare. Tutti quelli che giocheranno e saranno i migliori possono essere chiamati in nazionale. A me l'ha detto due giorni dopo che son diventato ct".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.