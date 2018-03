Italia, caccia al ct: incontro con Ancelotti, Mancini il più convinto

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla scelta del futuro commissario tecnico. Alessandro Costacurta negli scorsi giorni ha incontrato Carlo Ancelotti, ma il tecnico emiliano ha preso tempo perché aspetta eventuali chiamate dalla Premier League.

La alternative corrispondono ai nomi di Antonio Conte, che ha però ricevuto una mega-offerta dal Paris Saint-Germain, Claudio Ranieri, Luigi Di Biagio e Roberto Mancini. Proprio il manager dello Zenit San Pietroburgo in questo momento sembra il più convinto tra i papabili a venire incontro alle esigenze della FIGC per dare il via al nuovo ciclo.