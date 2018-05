Italia, Caldara: "Mancini e Gasp diversi. Il ct chiede molta densità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mattia Caldara, difensore della Juventus e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano, affrontando anche l'argomento relativo alle differenze tra Roberto Mancini e Gian Piero Gasperini nei loro metodi di lavoro: "Mancini vuole presenza in zona palla e vuole la squadra stretta e corta. A Bergamo giocavamo a tre e il gioco cambia, sia in possesso che in non possesso. Mancini vuole molta densità".