Italia, Chiellini: "Mi sarebbe piaciuto sfidare CR7. Avanti con serenità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky': "Se tutto va come deve, il 17 novembre giocherò la gara numero 100 con la Nazionale. Dentro di noi la mancata qualificazione al Mondiale ha distrutto tanto, la speranza come sempre è che serva per ripartire e si riparta davvero dalle basi per capire cosa serve al calcio italiano per giocare nuovamente al pari con i grandi. Mi sarebbe piaciuto giocare contro Cristiano Ronaldo in Nazionale. Non è tutto nero come vedevamo fino a un mese fa, ma chiaramente queste due gare non cambiano tutto, bisogna portare avanti un percorso con serenità e fiducia".