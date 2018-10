Italia, Chiellini: "Non mi sento indispensabile, sono qui con entusiasmo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia. Ecco le sue dichiarazioni sul suo ruolo all'interno del team azzurro: "Lo step è lo stesso, vivo alla giornata e lo faccio con grande entusiasmo. Ci sono tanti ragazzi bravi, ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno, sempre di più. Poi non sarò mai un problema e non mi sento indispensabile. Sono importante come gli altri 26-27. Poi quel che sarà sarà, se per un mese, sei mesi o due anni si vedrà".