Cercasi successo. L’Italia all’esame Polonia, a caccia di una vittoria che darebbe linfa al morale e alla classifica. “È una partita da ultima spiaggia per entrambe, ammesso che questo torneo abbia un valore effettivo. Sia l’Italia che la Polonia cercheranno un successo, l’ambiente...

L'Immobile furioso. Ma con l'Italia mai in gol con le big

Italia, Chiellini: "Non mi sento indispensabile, sono qui con entusiasmo"

Milan, Montolivo schierato con la Primavera nella partitella in famiglia

TOP NEWS Ore 20 - Real su Koulibaly. Mattiello out 3 settimane

Bia: "Barella un talento vero. Dispiace per Cassano"

Italia, Mancini confermato ct da Gravina. Niente Club Italia per Marotta

L'Inter fa sul serio per Exequiel Palacios: emissari in Argentina

Roma, Viitorul senza fretta per Hagi: "Fino all'inverno non se ne parla"

Gravina: "Italia in crescita. La nuova FIGC dovrà sostenerla"

Italia, Chiellini: "Non una buona cosa iniziare con una retrocessione"

Juventus, ds Ajax: "0% di possibilità che De Ligt vada via a gennaio"

Napoli, Koulibaly a riposo contro l'Udinese per la diffida?

Inter, il Barcellona non molla Skriniar. Koulibaly l'alternativa

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 ottobre

Il difensore della Nazionale italiana Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Mediaset della prossima sfida di Nations League contro la Polonia: "L’importante è fare un’ottima partita e fare un buon risultato. Penso che la strada intrapresa sia giusta. Domani è già una partita da dentro e fuori, ci teniamo tanto a vincere e a mantenere la Serie A della Nations League perchè non sarebbe una buona cosa iniziare con una retrocessione".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy