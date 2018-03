Italia, Costacurta: "A maggio il nuovo ct, Di Biagio ha lavorato bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il vice commissario della FICG Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni di Rai Sport della nazionale italiana: "Ci arriviamo con la consapevolezza di affrontare un momento difficile. E' chiaro che sono due amichevoli ma per noi deve essere un percorso di crescita per arrivare a un livello dove dobbiamo esserci. Sono fiducioso per natura perchè abbiamo un gruppo di ragazzi. Dobbiamo dare degli strumenti a questi ragazzi per diventare grandi".

Di Biagio può essere il nuovo ct anche dopo le amichevoli?

"Assolutamente sì. E' un tecnico che conosce perfettamente tutti i ragazzi che sono con le nazionali adesso, ha lavorato benissimo e credo che abbia le carte per guidare la nazionale. Noi abbiamo un gruppo di allenatori molto buoni. Non sta a me dire i nomi ma tutti noi li sappiamo".

Quando il nuovo ct?

"Come ho ripetuto, credo che si dovrà concludere la stagione. A maggio credo che come minimo dovremo dare un nome".