Italia, Costacurta: "Dall'arrivo di Mancini c'è grande entusiasmo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto nel pre-partita di Rai Sport, il subcommissario della FIGC Alessandro Costacurta ha dichiarato: "Da quando è arrivato Mancini credo che ci sia un grande entusiasmo. Roberto ha portato una bellissima ventata di aria fresca".

Lecito attendersi qualcosa in più da Balotelli?

"Penso si possa anche caricare di pressione perchè la regge. Penso che si debba avere un po' più di coraggio per arrivare a servirlo bene".

Under 21 non è ripartita bene?

"Direi assolutamente non bene. Ci sono stati dei problemi relativi alla condizione atletica".