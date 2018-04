Italia, Costacurta: "Incontro informale con Ancelotti ma ci rivedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Costacurta, vice commissario della FIGC ha chiarito a Sky Sport 24 la posizione della Federazione in merito all'incontro di ieri con Carlo Ancelotti in chiave Nazionale: "Ci siamo trovati, è verp. Siccome siamo ligi alle regole però, non abbiamo ufficialmente parlato della Nazionale, abbiamo solo scherzato su questa possibilità. E' chiaro che, come sapete tutti, c'è una visione che potrebbe vedere Carlo sulla panchina della Nazionale. Abbiamo dato come termine il 20 di maggio e lo confermiamo. Sapete che le regole sono molto importanti, c'è stato un contatto ma non ufficiale. Abbiamo parlato d'altro. Le mie sensazioni? Abbiamo parlato. Purtroppo dobbiamo parlare di tanti argomenti, anche in chiave economica e di programmi. Non potevamo parlarne per via delle regole. Incontri ufficiali? E' chiaro che ci sarà un incontro ma non so dirvi quando. Abbiamo bisogno che queste persone possano mettersi a nostra disposizione. E' questo il problema, perché non possiamo avvicinarci a chi è sotto contratto. Vogliamo avere una rosa più ampia per le scelte e aspettiamo che qualcuno si metta a disposizione".