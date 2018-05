Italia, Criscito: "Balotelli un buono. È uno dei più forti al mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Criscito, difensore del Genoa e della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano affrontando anche l'argomento relativo a Mario Balotelli: "Lo conosco molto bene, lui è un buono. Credo che come calciatore sia uno dei più forti al mondo e può solo fare bene in Nazionale".