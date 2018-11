Italia, domani i convocati di Mancini per le sfide contro Portogallo e USA

Fonte: Figc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Saranno resi noti venerdì i nomi dei convocati del Commissario tecnico Roberto Mancini per l’ultimo impegno di UEFA Nations League contro il Portogallo e per la gara amichevole con gli Stati Uniti. Gli Azzurri si raduneranno lunedì 12 a Coverciano e nel pomeriggio inizieranno la preparazione per la prima delle due partite in programma sabato 17 allo Stadio “Meazza” (già venduti oltre 40.000 biglietti), dove l’Italia affronterà il Portogallo con la possibilità di centrare il primo posto del girone, in attesa dell’ultimo turno tra portoghesi e polacchi. Tre giorni dopo, martedì 20, per la Nazionale ultima gara dell’anno con gli Stati Uniti, amichevole che si giocherà allo stadio “Luminus Arena” di Genk (entrambi gli incontri inizieranno alle ore 20.45 e saranno trasmessi in diretta su Rai 1).

La Nazionale svolgerà la preparazione presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per poi partire venerdì alla volta di Milano, alla vigilia della gara con il Portogallo: walk around al “Meazza” previsto alle 19.15 e conferenza stampa del CT e di un calciatore alle 19.30. Dopo la gara, gli Azzurri si fermeranno a Milano per trasferirsi a Genk il 19, anche in questo caso alla vigilia del test con gli Usa; per l’occasione l’allenamento ufficiale - previsto alla Luminus Arena di Genk (ore 18.00) – sarà preceduto dalla consueta conferenza stampa prepartita.

ITALIA-PORTOGALLO - Sono 26 i precedenti tra Italia e Portogallo e gli Azzurri hanno un netto vantaggio negli scontri diretti: 18 vittorie e 2 pareggi contro le sole 6 sconfitte, anche se negli ultimi due confronti si è imposto il Portogallo (1-0) e l’ultimo successo italiano risale al 6 febbraio 2008 (3-1 a Zurigo in amichevole). Nelle ultime 4 gare a Milano con i lusitani si registrano 4 successi italiani. Quella con il Portogallo sarà la 58° gara dell’Italia a Milano, che aggancia così Roma al vertice della classifica delle sedi di gara che hanno ospitato più volte gli Azzurri. Nei 57 incontri disputati a Milano, l’Italia ha affrontato 23 avversarie con uno score di 37 vittorie, 18 pareggi e 2 sconfitte e una media di 2.26 punti a partita (129 punti in 57 gare). Gli Azzurri non perdono a Milano da 93 anni e sono imbattuti nelle 27 gare disputate nello Stadio di San Siro poi “Meazza”. Tra i precedenti a Milano, un Italia – Portogallo giocato esattamente 25 anni fa, il 17 Novembre 1993: vittoria azzurra 1-0 con gol di Dino Baggio.

ITALIA-USA - Sono 12 i precedenti tra Italia e Stati Uniti, 3 dei quali nella Fase Finale della Coppa del Mondo con una coincidenza favorevole: nel 1934 e nel 2006 l’Italia ha vinto il Mondiale dopo aver affrontato gli statunitensi. Lo score complessivo è di 8 successi italiani, 3 pareggi e 1 sconfitta, nell’ultima sfida a Genova nel 2012. Italia e Usa si incontreranno per la 6a volta in campo neutro: finora 5 vittorie e 1 pari per gli Azzurri, che vantano un +20 nella differenza reti, grazie soprattutto ai due ampi successi alle Olimpiadi del 1948 e 1952 (17/0). Per l’Italia sarà la prima uscita a Genk.