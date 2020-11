Italia, Evani: "Oggi non potevamo sbagliare, ma potevamo fare anche meglio"

vedi letture

Alberico Evani, vice di Roberto Mancini, è intervenuto al termine del match contro l'Estonia (4-0 il risultato finale). Ecco le parole ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che non potevamo sbagliare, ci sono partite in cui hai tutto da perdere. Abbiamo provato a giocare, non era facile perché lanciavano molto la palla. Qualcosa si è visto, c’è una qualità umana straordinaria in questo gruppo".

Come era la catena di qualificazione? Mancini-Vialli-Evani?

"Si, in panchina Luca faceva quello che di solito faccio io. C’è stato questo collegamento, è andato tutto bene. Sinceramente potevamo fare anche meglio, i ragazzi hanno delle qualità in cui lo sviluppo poteva essere espresso meglio".

Cinque esordi: cosa significa per il calcio italiano?

"È un bel segnale, li ho avuti nelle giovanili. La soddisfazione è doppia".

A Reggio con mister Mancini?

"Sì, abbiamo bisogno della sua personalità e del suo carisma".