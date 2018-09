Italia, Gagliardini provato tra i titolari: verso la riconferma dal 1'

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Gagliardini vuole andare oltre la delusione dell'esclusione dalla lista Champions dell'Inter. Nonostante la prestazione poco brillante contro la Polonia, il ct azzurro Roberto Mancini è pronto a dargli ancora fiducia. Come annunciato da Sky, infatti, l'ex Atalanta è stato provato nell'undici titolare nel suo ruolo originario di mezzala, in compagnia di Jorginho e Bonaventura. Con ogni probabilità saranno dunque questi tre giocatori a scendere in campo dal 1' domani sera contro il Portogallo a centrocampo.