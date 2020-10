Italia, i quattro U21 immuni non hanno ancora l'ok dell'Asl per giocare contro l'Irlanda

Secondo quanto riportato da La Stampa, nonostante l'ok arrivato dall'UEFA per l'utilizzo da parte del ct Bollini dei quattro giocatori dell'U21 (Cutrone, Tonali, Ricci e Sottil) che hanno già preso il Covid-19 e dunque immunizzati per la partita dell'Italia contro la Repubblica d'Irlanda, non è ancora certo che gli azzurrini, unici superstiti dell'U21 che è stata bloccata e sostituita a causa di un focolaio, possano disputare il match. L'ASL di Pisa infatti, ancora non si è espressa visto che il tema dell'immunità da Coronavirus è ancora molto dibattuto e non ci sono troppe certezze in merito. Anche i club, nel frattempo, vorrebbero avere voce in capitolo.