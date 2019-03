Italia, il centravanti è Immobile. La probabile formazione azzurra

© foto di Federico Gaetano

Sembra non ci siano ballottaggi, per l'Italia di Roberto Mancini. Il 4-3-3, una certezza, potrà contare su due esordienti quasi assoluti come Kean e Piccini al posto di Insigne e Florenzi, due veterani. Il terzo cambio sarà quello di Ciro Immobile, ad agire da centravanti e sperare di rendersi appetibile nelle prossime scelte, quando torneranno tutti i propri compagni di attacco: il laziale non ha fatto bene, nelle ultime uscite, tanto da essere relegato a seconda scelta dietro a Kevin Lasagna. Per il resto è quasi tutto annunciato, da Donnarumma in porta alla coppia centrale Bonucci-Chiellini. A sinistra ci sarà Biraghi e non Spinazzola, a conferma che le gerarchie per ora rimangono invariate, mentre a centrocampo intoccabili Verratti, Barella e Jorginho. A concludere il tridente, in avanti, è Bernardeschi.

Italia 4-3-3: Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Immobile, Kean.