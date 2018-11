Italia, Immobile spegne le polemiche: "Il rapporto con Mancini è ottimo"

La Stampa su Higuain: "Affoga in una disfatta che ha il suo nome"

Conte: "In Inghilterra gare senza insulti. Allenatore deve essere sarto"

Corriere su Higuain: "Spinge via tutti: vuole cadere da solo"

Allegri: "Estero? Migliorati tatticamente, ma non ancora al nostro livello"

Rischio prova tv per Kolarov: bestemmie durante Roma-Samp

L'azzurro Tonali ancora in testa

Juventus, Mandzukic esulta: "Che bella sensazione tornare in campo"

Giorgetti: "Riforma agenti e semiprofessionismo in Legge di Bilancio"

Inter, controlli al naso per Borja Valero: rischio frattura

Napoli, tra tensione e nubifragi: ecco perché Ancelotti non ha parlato

Under 21, Di Biagio: "Con Inghilterra e Germania sfide sempre stimolanti'

Intercettato a Firenze, presso la stazione Santa Maria Novella dalle telecamere della Rai, il centravanti della Lazio Ciro Immobile, fresco di convocazione in Nazionale, s'è così espresso sui prossimi impegni con la maglia azzurra: "Il mister mi conosce e mi stima, sono pronto. Il rapporto con Mancini è ottimo. L'importante è tornare a segnare, il ct con questa convocazione mi ha mostrato ancora una volta la sua stima. Crediamo nella possibilità di agganciare il primo posto nella Nations League".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy