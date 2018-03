Italia, in Inghilterra maglia speciale in memoria di Astori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una maglia per ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nella notte del 4 marzo a Udine. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola, l'Italia scenderà in campo nelle due amichevoli in terra inglese indossando una divisa speciale in memoria del calciatore. Astori ha collezionato 14 presenze nella sua carriera in azzurro, con una rete.