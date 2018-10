Italia, in tre alzano bandiera bianca. Presto i nomi dei sostituti di Mancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre forfait per Roberto Mancini. Il difensore Alessio Romagnoli, il laterale Danilo D'Ambrosio e l'attaccante Patrick Cutrone sono infortunati e lasceranno nella giornata odierna il ritiro a Coverciano: presto il ct dell'Italia comunicherà i nomi dei sostituti. L'Italia nei prossimi giorni affronterà l'Islanda in gara amichevole e la Polonia in una sfida valida per la Nations League.