Italia, incontro segreto tra FIGC e Ancelotti: ha detto sì alla Nazionale

© foto di Imago/Image Sport

Il Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina apre in prima pagina con una clamorosa indiscrezione per quanto riguarda la panchina della Nazionale. Secondo il quotidiano ieri Carlo Ancelotti ha incontrato il commissario della FIGC Fabbricini e il suo vice Costacurta a Roma per discutere del suo approdo in azzurro. Adesso manca solo l'accordo economico, ma il tecnico ha deciso di dire sì alla corte della Federazione.