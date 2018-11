Italia, Kean: "Tengo tanto alla Nazionale. Io diverso da Balotelli"

Moise Kean, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo esordio in azzurro di questa sera: "È stato emozionante e mi sento fortunato. Per me la maglia azzurra conta tantissimo e ci tengo davvero tanto a indossarla. Balotelli? In tanti mi hanno paragonato a lui ma sono diverso. È un bravissimo ragazzo ma non so perché mi paragonino a lui. La Juventus? Mi faccio sempre trovare pronto e mi alleno in attesa della mia occasione".