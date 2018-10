Italia, Lasagna: "Esordio in Nazionale il sogno di ogni bambino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Kevin Lasagna, attaccante dell'Italia, ai microfoni di RaiSport dopo la vittoria contro la Polonia e l'esordio in Nazionale. "Ogni bambino ha il sogno di giocare in nazionale, sono contento anche e soprattutto per la vittoria. Abbiamo giocato benissimo, siamo una squadra molto forte. Speriamo in una richiamata di Mancini".