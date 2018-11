Italia, Mancini: "A che punto siamo? Avevamo previsto più tempo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa del momento in cui si trova la Nazionale azzurra: "A che punto siamo? Avevamo previsto un po' più di tempo. Con l'aiuto dei ragazzi siamo riusciti a portarci avanti sul lavoro. Dobbiamo risolvere quel piccolo problema. Oggi sono stati sfortunati nella prima frazione, questo ci sta. Noi dobbiamo migliorare sotto porta. Abbiamo giocatori tecnici, abbiamo preso questa strada perché abbiamo questi calciatori. Dobbiamo avere rapidità per gli spazi. In una partita c'è anche il contropiede, la nostra squadra deve avere tutto. Piano piano metteremo a posto l'attacco. Eravamo sempre nella nostra metà campo".