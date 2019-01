© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche su alcuni singoli.

Su De Sciglio: "E’ migliorato molto e può giocare a destra e a sinistra senza problemi. Anche come attenzione ha fatto un salto di qualità, così posso aspettare con più serenità Conti e Spinazzola, che spero di vedere presto".

Su Lazzari: "Gli ho fatto giocare una partita difficile, molto difficile, per conoscerlo meglio: lui ha fatto benissimo la fase offensiva, meno bene quella difensiva in marcatura su Bruma. Ma vedo che continua a giocare sempre bene. Non l’ho più chiamato, ma non l’ho bocciato. Anzi...".

Su Balotelli: "Sì, ci siamo sentiti per gli auguri. Sta bene, è migliorato fisicamente. La speranza è che giochi, deve giocare e fare gol: non gli serve altro".