Italia, Mancini: "Bisogna avere pazienza, presto avremo soddisfazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Polonia: "Non credo che il nostro calcio sia a zero o sotto zero, è tecnicamente in un momento in cui si sta cercando di ricostruire una squadra dopo il Mondiale. È capitato a tutte le Nazioni, all'Italia è capitato ora, bisogna avere pazienza e rimboccarsi le maniche. Stiamo lavorando e penso che presto avremo una squadra ottima che ci darà soddisfazioni".