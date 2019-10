Italia, Mancini: "Chiesa e D'Ambrosio a casa. Bernardeschi può dare di più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo arrivato contro la Grecia, il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini in conferenza stampa ha parlato delle condizioni fisiche di Chiesa e D'Ambrosio che hanno accusato qualche problema durante la gara: "Come sta Chiesa? "Ha sentito una fitta da 20-25 minuti. Probabilmente torna a casa, così come D'Ambrosio". Poi su Bernardeschi ha aggiunto: "Può dare di più, non può accontentarsi di un gol. A prescindere il ruolo".