Italia, Mancini: "E' stato fatto qualcosa di buono che va migliorato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima del match contro gli Stati Uniti, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Vogliamo continuare a fare un buon gioco e cercare di imporlo".

Come definire il 2018 della Nazionale?

"Siamo felici perché siamo migliorati molto in un tempo breve. Siamo dispiaciuto per non fare le final four di Nations League però penso sia stato fatto qualcosa di buono che va migliorato".

Ci sarà l'occasione per Tonali?

"Vediamo come andrà la partita. Sono ragazzi giovani e penso avranno tempo per vestire la maglia della Nazionale. Chi giocherà dall'inizio dimostri che può starci":

Il problema del gol?

"Il calcio è così. Ci sono dei momenti in cui non riesci a segnare. L'importante è creare occasioni da gol".