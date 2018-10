Italia, Mancini: "Ingiusto che finisse 0-0. Nuova storia già iniziata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha così parlato a Rai Sport dopo il successo conseguito dagli azzurri in casa della Polonia, arrivato grazie alla rete messa a segno da Biraghi nei minuti di recupero: "Abbiamo dominato, dovevamo fare gol prima ed era ingiusto che finisse 0-0. Tutti i ragazzi cercano di fare il massimo, sappiamo che ci viuole tempo. La vittoria è ottima, possiamo migliorare molto ma ci vuole pazienza. Il calcio è questo: fai gol all'improvviso in fondo, un gol che meritavi ampiamente. Ma poteva finire anche 0-0 visto come sta andando da un po' di tempo. C'era poco da cambiare: i ragazzi stanno giocando benissimo. Ho messo dentro gente più fresca dopo. Lasagna l'ho messo perché è atletico come Immobile ma più forte di testa e ci serviva alzarci di qualche centimetro per le loro rimesse. Una nuova storia è già iniziata, ma i maghi non esistono. Domani andiamo con orgoglio dal Presidente della Repubblica".