Italia, Mancini: "L'obiettivo è qualificarci all'Europeo. Portogallo più forte"

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia. Ecco le sue dichiarazioni sui cinque mesi da CT: "Il percorso è iniziato a maggio, bisogna mettere insieme questa squadra e portarla all'Europeo. Il Portogallo per ora è una squadra migliore ed è giustamente in testa. Probabilmente - nel calcio non si sa mai - ci giochiamo un secondo posto con la Polonia".