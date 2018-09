Italia, Mancini spiega la convocazione di Zaniolo: "Ha grandi qualità"

Ha fatto molto discutere la scelta di Roberto Mancini di convocare nella Nazionale maggiore il centrocampista Nicolò Zaniolo. In conferenza stampa da Coverciano, il ct dell'Italia l'ha giustificata così: "È un under19, arrivato in finale del campionato europeo. Deve giocare, a 19 anni. In passato molti calciatori sono arrivati in nazionale molto giovani. Se ha qualità e le confermerà, verrà richiamato. Non è l'unico, alcuni li abbiamo lasciati all'under 21. Secondo noi hanno grandi qualità. Va trovata una soluzione".

