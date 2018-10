Italia, Mancini: "Vedere il ponte Morandi dal vivo fa impressione"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato da Genova dopo essersi recato sotto al ponte Morandi per onorare la memoria delle 43 vittime della tragedia dello scorso 14 agosto. Queste le sue parole riportate da Sportmediaset.it: "È davvero pazzesco quello che è successo. Ho vissuto a Genova 15 anni e molte volte sono passato su questo ponte. Vederlo in tv fa impressione, ma dal vero fa un effetto diverso, è ancora più impressionante. Per me è stato un momento di fortissima emozione".